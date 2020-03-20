Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ordu'nun sokaklarında dezenfekte çalışmaları - Haberler

Ordu'nun sokaklarında dezenfekte çalışmaları

Ordu'nun Altonordu ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokak ve caddeler, belediye ekiplerince özel içerikli dezenfekte maddeleri ile temizlendi.

20.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:13
Ordu'nun sokaklarında dezenfekte çalışmaları
Ordu 'nun Altonordu ilçesinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sokak ve caddeler, belediye ekiplerince özel içerikli dezenfekte maddeleri ile temizlendi.

Altınordu Belediyesi tarafından, şehrin korona virüsü önlemleri kapsamında toplu yaşam alanları ve kamu binalarıyla toplu taşıma araçlarında yürüttüğü ve aralıklarla süren dezenfeksiyon çalışmalarına yeni tedbirler ekledi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki sokak ve caddeler, özel içerikli dezenfekte maddesiyle yıkandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü için, Altınordu Belediyesi sokak, cadde meydan temizliği çalışmalarına yönelerek şehri baştan başa özel katkılı dezenfekte maddeleri ile yıkıyor. Altınordu Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri özel içerikli dezenfekte maddeleriyle şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak steril hale getiriyor.

Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ayrıca, vatandaşlar kısa mesaj, reklam panoları ve afişler ile bilgilendirilerek, virüsün önemi hatırlatılıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca ekipler, insanların toplu olarak bir araya gelmelerinin önüne geçmek amacıyla şehrin belirli noktalarında bulunan mevcut oturma banklarının sayısı azaltılıp mesafeleri arttırıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Altınordu Belediyesi, Ordu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Türkiye'den Afrin'de yeni tip koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması - Haber Mehmetçiğe Kartal Koşuyolu Hastanesinden asker selamı - Haber Araban'da dolu yağışı - Haber İçişleri Bakanlığı: Vatandaşlar evlerinden "Açık Kapı" ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabilecek - Haber İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş yerlerinden tedbirler kapsamında kira talep edilmeyecek - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading