Ordu'nun Tarihi Ele Alındı

Ordu
Valisi Seddar Yavuz, bu topraklarda millet olarak damgalarının olduğunu ve kıyamete kadar da bu topraklarda kaim, daim olacaklarını ifade etti.
Ordu Tanıtım Kulübü Derneğince düzenlenen "Hacıemiroğulları Beyliği'nden 1. Dünya Savaşı'na Ordu" konulu panel, Altınordu
Öğretmenevinde yapıldı.
Vali Yavuz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, tarihe ışık tutacak çalışmalara çok fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Türkiye
toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle ilgili farklı değerlendirmeler yapıldığını aktaran Yavuz, "Örneğin, 'Anadolu'nun tapusu nerededir?' sorusunu doğru cevaplayabilecek gençler maalesef yetiştiremiyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Tarihimizi sadece repliklerden ibaret ya da sloganlarla biliyoruz. Sloganlarla tarihçiliğin çok doğru bir noktaya bizi götürdüğünü söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.
Yavuz, tarihin bilinmesinin önemine işaret ederek, "Bizim en az bildiğimiz dönemlerden biri de Selçuklu
ve sonrası dönemdir. Bu dönemle ilgili çok daha fazla çalışma yapılması gerekir. Dolayısıyla Ahlat
'ı bilmeden Malazgirt
'i bilmek mümkün mü? Eğer Ahlat'ta bir medeniyet, bilim olmasaydı Malazgirt Zaferi kazanılabilir miydi?" diye konuştu. Karadeniz Bölgesi
ile ilgili de yoğun değerlendirmeler yapıldığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:
"Elbette Anadolu'nun her köşesinde farklı etnik gruplardan insanlar vardır. Biz bunlardan da gocunmuyoruz ama kendi gerçeklerimizi de bilmemiz gerekmez mi? Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla Hacıemiroğlu dönemiyle ilgili değerlendirmeleri fevkalade önemsiyorum. Benim uzmanlık alanım bu değil ama bu çalışmayı çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum."
Yavuz, tarihi gerçeklik açısından Ordu'yu, Karadeniz'i genel anlamda iyi çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu topraklarda bizim damgamızın olduğunu ve inşallah kıyamete kadar da bu topraklarda kaim, daim olacağımızı ifade etmek istiyorum çünkü İlayı Kelimetullah peşinden koşan bir milletin bu asrı kendi asrına dönüştürebilecek iradeyi ortaya koyduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Bunu fevkalade önemsiyorum. Türk kültür ve medeniyetini İslam'dan, Müslüman'dan ayırmanın mümkün olmadığının altını bir kez daha kalın kalın çizmek istiyoruz. Bizi biz yapan, güçlendiren bu duygu ve düşüncenin olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor."
Ordu Tanıtım Kulübü Derneği Başkanı Arzu Tosunoğlu ise derneğin 10'uncu yıl dönümünün kutladığını belirterek, bu kapsamda alanında uzman konuklarla önemli programlar yaptıklarını anlattı.
Panelde, Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Ekinci
, Avrasya
Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman
, İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin Emin Sert ve araştırmacı yazar Haydar Yıldırım sunum yaptı.
Türkiye,Altınordu,Ordu
01 Aralık 2018 Cumartesi 17:43