Ordu'nun Ulubey İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa...

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Türkcan kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Türkcan 8 bin 835, CHP adayı Kani Ergün 4 bin 237, bağımsız aday Alparslan Çalışkan 2 bin 38 oy aldı.-Türkcan'ın öz geçmişi-İsa Türkcan, 1977 yılında Ulubey'in Çağlayan köyünde doğdu. Orta ve lise eğitimini Ordu İmam Hatip Lisesinde tamamlayan Türkcan, ilahiyat fakültesinde ön lisans eğitimine devam etmektedir. Türkcan, 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin kurulması ile Ordu Merkez ilçe teşkilatında çeşitli görevlerde yer aldı. 2001-2005 yılları arasında kurucu gençlik kollarında görev alan Türkcan, 2011-2013 yılları arasında Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Türkcan, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Ulubey Belediye Başkanı olarak seçildi. Türkcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.