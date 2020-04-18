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Ordu'nun Ünye ilçesi sessiz şehir oldu

Korona virüs salgını ile mücadele için 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, yasaklar arasında olan Ordu adeta sessiz şehir oldu.

18.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:16
Ordu'nun Ünye ilçesi sessiz şehir oldu
Korona virüs salgını ile mücadele için 31 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından, yasaklar arasında olan Ordu adeta sessiz şehir oldu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgede yer alan 31 ilde sokağa çıkma yasağı yine uygulandı.

17 Nisan saat 00.00 ve 19 Nisan saat 00.00 arasında iki gün süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu'nun Ünye ilçesindeki meydan, ana cadde ve sokaklar adeta sessiz şehir görünümü aldı. İlçenin birçok önemli noktalarından olan ve vatandaşların yoğun geçiş sağladığı cadde ve sokaklar ise şimdilerde sadece sokak hayvanlarına kaldı. İki gün sürecek olan sokağa çıkma yasağında ise ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.) açık olacağı bildirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ünye, Ordu, Güncel
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