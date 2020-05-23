Ordu'nun yükseklerine kar yağdı

Ordu'nun yükseklerine kar yağdıORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı yaylası yağan karla beyaza büründü.

23.05.2020 08:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:09
Ordu'nun yükseklerine kar yağdı
ORDU'nun Kabadüz ilçesi Çambaşı yaylası yağan karla beyaza büründü.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonuna gelinirken yağan karla eğlenen vatandaşlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Çambaşı yaylasında yaşayan Tayfur Kuvan 'Böyle bir durumla ilk kez karşılaştık. Mayıs ayının son günlerindeyiz Haziran'a girmeye bir hafta kaldı. Bu aylarda yaylada ilk kez kar görüyoruz, şaşkınız' dedi. Ordu’nun yükseklerine kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kabadüz, Çambaşı, Ordu, Güncel, Haber

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