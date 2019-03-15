15 Mart 2019, 18:32
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Ordu Öğrenci Servisi Otomobille Çarpıştı: 2 Ölü 4 Yaralı

Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü 4 yaralıORDU'nun Ünye ilçesinde öğrenci servis minübüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde öğrenci servis minübüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti, 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Keçigeçmez mevkiinde meydana geldi. Ünye- Akkuş karayolunda seyir halinde olan Yakup A. yönetimindeki 52 LP 713 plakalı öğrenci servisi minibüsü karşı yönden gelen Cemalettin Çöp idaresindeki 52 LB 909 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Cemalettin Çöp ile kayınvalidesi Nazile Demir hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan Hasan Demir (65) ile Seçil Demir (16), öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Semranur Kafa (11) ve Ömer Faruk Kafa (12) da yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansı ile Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ordu, Ünye, Güncel
Kaynak: DHA