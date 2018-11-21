Ordu PKK Karadeniz'de İlk Kez Kış Üstlenmesi Yapamadı

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:10



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:10

Karadeniz'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin son yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler büyük darbe aldı. Karadeniz kırsalında kış üstlenmesi yapan 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' PKK'lı teröristlerin hepsi etkisiz hale getirilirken, örgüt ilk kez bu yıl kış üstlenmesini de yapamadı. Bölgeye sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan güvenlik güçlerince takibe alındı.Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Giresun kırsalında insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar yürütülüyor. Teröristlerin Orta Karadeniz'e geçiş güzergahı olarak kullandıkları Tunceli ve Erzincan kırsalında da operasyonlar devam ederken, bu bölgede sıkışan grupların 3'er ve 4'erli olarak bölgeye yeri dönebileceği ihtimaline yönelikte havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. JÖH, PÖH VE JÖPER'lerin yoğun operasyonları sonucu son 4 yılda Karadeniz kırsalında büyük darbe alan PKK'lı teröristlerin liderleride etkisiz hale getirildi.ARTIK BARINAMIYORLARÖrgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 22 teröristin öldürülmesinin ardından, takviye kuvvet olarak 3'erli gruplar halinde gönderilen teröristlerde bölgeden kaçtı. Ormanlardaki fotokapanlar ve İHA'ların etkin gözetimiyle hareket alanları kısıtlanan teröristler, güvenlik güçlerinin yaylaları sıkı kontrol etmesiyle yayla evlerinden erzak çalamayınca açlıkla karşı karşıya kaldı. Bölgeyi iyi bilmedikleri için sık sık ormanda kaybolan teröristlerin, öldürülme endişesiyle sürekli geri dönmek istedikleri de telsiz kestirmesine yansıdı. İstihbarat kaynaklarına göre, bölgeden geri döndüğü değerlendirilen 3-5 kişilik terörist grubunun Erzincan ve Tunceli kırsalına ulaşmış olabileceği, ancak bu bölgeden çıkamayınca grubun tekrar taktiksel olarak geri dönebileceği ihtimaline karşıda teyakkuzda olunduğu belirtildi. Karadeniz kırsalında artık barınamayan PKK'lı teröristlerin geçmiş yıllarda kış üstlenmelerini, yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla geçirmeye çalıştığı da belirlendi. Güvenlik güçlerinin yayla evlerini sıkı kontrol etmesiyle henüz yayla evlerinden erzak çalamayan teröristlerin, bölgede kış üstlenmesi yapamadığı da ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez kış üstlenmesi yapamayan teröristlerin, sıkıştıkları bölgelerde hareket edemeyerek geri dönebileceği ihtimaline karşı da operasyonlar ara verilmeden sürüyor.BÜYÜK DARBE YEDİLERPKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasıyla bölgeye yaz döneminde yeni gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristtten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Bölgeye sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan güvenlik güçlerince takibe alındı.