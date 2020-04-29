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ORDU Rusya'dan getirilen 333 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı

Rusya'dan getirilen 333 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındıRUSYA'da bulunan 333 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'daki yurtlara yerleştirildi.

29.04.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:44
Rusya'dan getirilen 333 Türk vatandaşı, Ordu'da gözlem altına alındı
RUSYA'da bulunan 333 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda getirilerek 14 gün gözlem altında tutulacakları Ordu'daki yurtlara yerleştirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşların, yurda getirilmesi sürüyor. 333 Türk vatandaşı, Rusya'nın Moskova kentinden Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bugün Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından havalimanında bekletilen otobüsler ile Ordu Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Yurt dışından getirilen bazı yolcular ise Giresun ve Trabzon'daki çeşitli yurtlara götürüldü.
Yurt dışından getirilen vatandaşların, burada 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
GURBETÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Yurt dışından getirilen vatandaşlardan Hakiye Ocak, "Yolculuğumuz çok iyi geçti. 15 günlüğüne Moskova'ya gitmiştim. Koronavirüsü salgını çıkınca da orada kalmak zorunda kaldım. Devletimizden Allah razı olsunö dedi.
Hasan Kabak da, "Moskova'da firmamız karantinaya girdi. Karantinaya girdiğinde yanımızda çalışan Özbekistanlı işçilerin virüse yakalandığını öğrendik ve Moskova Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunduk. Onlar da bizi 10 gün içerisinde tahliye etti. Allah'ım devletimizden razı olsun. Çok teşekkür ederim Recep Tayyip Erdoğan'aö diye konuştu. ORDU Rusya’dan getirilen 333 Türk vatandaşı, Ordu’da gözlem altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Ordu, Güncel, Haber

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