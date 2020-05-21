Ordu sahili, kemençe sesleriyle şenlendi

Ordu sahili, kemençe sesleriyle şenlendiORDU'nun Ünye ilçesinde, kemençesiyle Karadeniz Türküleri'ne hayat veren sokak sanatçısı Habib Alev (40), hem geçimini sağlıyor hem de sahilde yürüyüş yapan vatandaşları eğlendiriyor.

21.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:15

Ordu sahili, kemençe sesleriyle şenlendi

ORDU'nun Ünye ilçesinde, kemençesiyle Karadeniz Türküleri'ne hayat veren sokak sanatçısı Habib Alev (40), hem geçimini sağlıyor hem de sahilde yürüyüş yapan vatandaşları eğlendiriyor.

Elinde kemençesiyle şehir şehir dolaşarak geçimini sağlayan sokak sanatçısı Habib Alev'in, son durağı Ünye sahili oldu. Vatandaşlara adeta açık hava konseri veren Alev'in kemençesinden çıkan ezgiler, iftardan sonra yürüyüş yapan Ordululara da moral oldu. Samsunlu olan ve 2009 yılından beri sokaklarda müzik yaparak geçimini sağlayan Alev, bugüne kadar 6 şehre giderek, sokaklarda sahne aldı.

'MÜZİSYENLERE KOLAYLIK SAĞLANSIN'

1995 yılında bağlama çalarak müzik hayatına atıldığını anlatan Alev, '2009 yılında ise kemençe öğrendim. O günden beri geçimimi sokaklarda müzik yaparak sağlıyorum. Daha çok Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlere günü birlik gidiyorum. Samsun ve Ordu başta olmak üzere Muğla, Ankara, İstanbul, Yozgat gibi şehirlere de gittim. Daha çok Karadeniz müzikleri seslendiriyorum. Çalıp söyleyebildiğim ve sokağa gidebileceğini hissettiğim müzikleri çalıp söylüyorum. Zaman zaman zabıtalar müzik yapmama engel oluyor. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyorum Sokak müzisyenlerine kolaylık sağlanmasını talep ediyorum. Sadece müzik yapıyoruz ve şarkı söylüyoruz' dedi.

Ordu sahili, kemençe sesleriyle şenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Ünye, Ordu, Güncel, Haber

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