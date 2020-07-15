ORDU Serinlemek için denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

Serinlemek için denize giren çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren B.A. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Kurtarılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, saat 18.00 sularında ilçenin Kumbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize giren B.A., akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Deniz Polis, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi (OSKEM) ve sağlık ekipleri sevk edildi. 25 dakikalık arama sonucunda B.A., kayaların altından karaya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalp mesajı yapılan çocuk, Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. B.A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.