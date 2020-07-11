ORDU-Sokakta tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı

Sokakta tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihara kalkıştı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü, kendini ise ağır yaraladı.

Olay, saat 12: 00 sıralarında Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Emen caddede henüz bilinmeyen nedenle sevgilisi Sema Dağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, tabanca ile Dağ'a ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmeye çalıştı. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. Yere yığılan Emen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Emen tedavi altına alındı. Olayda yaşamını yitiren Sema Dağ'ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.