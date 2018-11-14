Ordu Sürücüsüz Otomobilin Kaza Anı Kamerada

Ordu
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ilçesinde park halinde olan sürücüsüz otomobil, geri gelerek yol üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı otoparka ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Kaladere Mahallesi, Hükümet
Konağı arkasındaki otoparkta meydana geldi. Otoparkta, S.G.'ye ait 34 FYD 57 plakalı otomobil, içerisinde sürücüsünün bulunmadığı sırada aniden geri gelmeye başladı. İddiaya göre, el freni tutmayıp geri yönelen otomobil, bulunduğu yerin de hafif rampa oluşu nedeniyle hızlanıp, yol üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sırasında yolda seyir halinde olan servis minibüsü de, geri gelen otomobili son anda fark ederek durdu. Maddi hasarın meydana geldiği kaza anı ise otoparka ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:53