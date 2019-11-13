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Ordu taka görünümlü restoran ilgi görüyor

Taka görünümlü restoran ilgi görüyorOrdu'nun Ünye ilçesinde güvertesi bulunan, can simitleri ile donatılan iki katlı ve 40 metre uzunluğundaki taka görünümlü balık restoran, ilgi çekiyor.

13.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:31
Taka görünümlü restoran ilgi görüyor
'nun ilçesinde güvertesi bulunan, can simitleri ile donatılan iki katlı ve 40 metre uzunluğundaki taka görünümlü balık restoran, ilgi çekiyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde girişimci Ufuk Taslı, güvertesi bulunan, can simitleri ile donatılan iki katlı ve 40 metre uzunluğundaki taka görünümlü balık restoranı açtı. Sahile sıfır noktada yapılan alt katında günlük taze balık satışı, üst katında ise restoran hizmeti verilen yapı, müşterilerine her çeşit balığı sunuyor. Taka görünümlü restoran ilgi görüyor.
Restoran işletmecisi Ufuk Taslı, restoranın yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirterek, 'Konsept olarak çok hoşlarına gidiyor. Denize sıfır bir mekan ve manzarası da çok güzel, bu nedenle tercih ediliyorö dedi.
Taka görünümlü balık restoranın menüsünde özel balık çıtlama da bulunuyor. Balık çıtlamanın püf noktalarını anlatan aşçı Hakan Taslı, Balık çıtlama yemeğini çeşitli bölgelerde yapıyorlar. Biz burada farklı bir tarif uyguluyoruz. Soğan, sarımsak, kırmızı ve yeşil biberden oluşan malzemelerimizi tavaya serdikten sonra balığın kılçıklarını alarak yerleştiriyoruz. Bu yemeği önemli kılan bir diğer şey ise tereyağı. Tereyağında, su koyarak pişirdiğimiz yemeğimizi servis ediyoruz. Bu yemeği de misafirlerimiz tercih ediyorö ifadelerini kullandı.
Ordu taka görünümlü restoran ilgi görüyor

Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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