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Ordu tankerin midibüs ve minibüse çarpma anı kamerada

Tankerin midibüs ve minibüse çarpma anı kameradaOrdu'nun Ünye ilçesinde, kavşakta ani manevra yapan sürücünün kullandığı midibüs ile toz çimento taşıyan tanker çarpıştı.

26.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:58
Tankerin midibüs ve minibüse çarpma anı kamerada
'nun ilçesinde, kavşakta ani manevra yapan sürücünün kullandığı midibüs ile toz çimento taşıyan tanker çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde duran minibüse çarparak devrildi. Kazada, devrilen tankerin sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 15.25'te, Ünye Fatsa Devlet Sahil Yolu, Yüceler mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ordu istikametine giden Halil K. idaresindeki 61 K 11929 plakalı toz çimento yüklü tanker, iddiaya göre önünde seyreden ve sola manevra yapan Ayhan A.'nın kullandığı 52 KM 299 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, yol kenarında park halinde olan panelvan tipi minibüse çarparak devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü Halil K., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tankerin önce midibüse ardından da park halindeki minibüse çarparak devrildiği görülüyor.
Ordu tankerin midibüs ve minibüse çarpma anı kamerada

Ordu, Ünye, Güncel

Kaynak: DHA


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