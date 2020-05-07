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ORDU Taşları oyup, sanat eserine dönüştürüyor

Taşları oyup, sanat eserine dönüştürüyorORDU'nun Perşembe ilçesinde, çiftçi Celal Kaya (50), doğadan topladığı taşları oyarak sanat eserine dönüştürüyor, evinin bahçesinde sergiliyor.

07.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:57
Taşları oyup, sanat eserine dönüştürüyor
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, çiftçi Celal Kaya (50), doğadan topladığı taşları oyarak sanat eserine dönüştürüyor, evinin bahçesinde sergiliyor.
İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde oturan Celal Kaya, 15 yıl önce doğadan topladığı taşlara oyarak şekil vermeye başladı. Taşlara keser ve çekiç ile şekiller veren Kaya, araba, ev, heykel, cami, villa ve kale gibi yüzlerce maket eser ortaya çıkardı. Kaya, yaptığı eserleri evinin bahçesinde sergiliyor. Sanatın bir dalıyla uğraşmanın insanın zihnini rahatlattığını anlatan Celal Kaya, geçirdiği panik atak nedeniyle taş yontma sanatına başladığını söyledi. Kaya, "Köyümden taş topladım ve bu taşlara şekiller verdim. Ortaya çıkan şekiller, zihnimi rahatlattı. Her zaman sanata bir merakım vardı, bunu keşfettim. Yaptığım eserleri de bahçemde sergilemeye başladım, burası da adeta bir açık hava müzesi gibi oldu. Şu ana kadar balık, cami, saray, villa, el değirmeni, taş arabaları, kale, heykel, vazo, araba, kayık, insan figürleri yaptım" dedi.
'BU UĞRAŞLAR FAYDA SAĞLAR'
Bu işin eğitimini almadığını söyleyen Kaya, "Hayal gücümü kullanarak, taşları birer sanat eserine çeviriyorum. Büyük taşları kullanarak, büyük figürler de yapmak istiyorum. Aslında bu gibi uğraşlar herkese fayda sağlar, baş oturmaktansa bir şeyler yapabiliriz. Özellikle şu günlerde koronavirüs salgınından dolayı herkes evinde, bu dönemde resim çizebilirsiniz, şiir yazabilirsiniz. 'Bunaldım, dışarı çıkmak istiyorum' demek yerine sanatın bir dalını öğrenebilirsiniz? diye konuştu. ORDU Taşları oyup, sanat eserine dönüştürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Celal Kaya, Perşembe, Saray, Güncel, Haber

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