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Ordu Ticaret Borsasından TOGG siparişi

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için sipariş verdiklerini açıkladı.

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:02 Ordu Ticaret Borsasından TOGG siparişi
Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, 'nin yerli otomobili TOGG için sipariş verdiklerini açıkladı.

Yerli ve milli otomobile sahip olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirten Kahraman, oldukça heyecanlı olduklarını vurguladı.

Kahraman, "Türkiye, fındık üretim ve ticaretinde liderdir. Ordu, Türkiye'de en çok fındık üretilen ve ticari derinliğin en çok olduğu bu manada kendi markasını tescillemiş bir kenttir. Yerli ve milli anlamda böylesine bir farkındalık ve zenginlik içindeki bizler 'Yerli otomobilin' ne manaya geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu farkındalığımız bizi daha da heyecanlandırıyor" dedi.

Yerli ve milli araca sahip olmak için üretici firmaya ön sipariş verdiklerini kaydeden Kahraman, "Dünyada üretim ve ticaretinde tek tabanca olduğumuz fındığın kalbi, beyni, merkezi Ordu'da 1936 yılından beri sektöre hizmet veren Ordu Ticaret Borsası olarak 2022 yılında seri üretime girecek olan TOGG marka yerli otomobilimizden en az bir tanesine talip olarak, ön siparişimizi firmaya bildirdik.'Devrim otomobilleri' sürecinde yaşadığımız ve kursağımızda kalan hevesimiz 'Devrin otomobilleri' ile yüzümüzü güldürdü ve geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile oldu. Biz, yerli otomobil üreten ve dünyaya satan, bir marka ortaya çıkaran Türkiye'yiz. Bize gururlanmak ve destek vermek düşer" diye konuştu. - ORDU

Türkiye, TOGG, Ordu, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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