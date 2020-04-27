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Ordu TSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 52 bin liralık destek

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 52 bin liralık katkı sağladıklarını söyledi.

27.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:22
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, Milli Dayanışma Kampanyası'na 52 bin liralık katkı sağladıklarını söyledi.
Şahin, odada gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya karar verdiklerini belirtti.
Bu kapsamda oda yönetimi ve üyeleri olarak kampanyaya 52 bin lira bağışta bulunduklarını ifade eden Şahin, Ordu TSO yönetim kurulu, meclise ve üyelerine teşekkür etti.
Şahin, bu süreçte devletin her zaman yanında olmaya, gerektiğinde de destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Ayrıca bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bu süreci kısa sürede sağlıklı şekilde atlatırız. Gün, birlik olma günüdür." dedi.
Ramazanda ihtiyaç sahibi 1100 aileye gıda yardımı yapılması için çalışma yapıldığını da kaydeden Şahin, temel gıda malzemelerinden oluşturulan yardım paketlerinin bir bölümünün Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edildiğini söyledi.
Şahin, oda tarafından hazırlanan gıda paketlerinin mağduriyet yaşayan ailelere iletilmeye devam ettiğini kaydetti. Ordu TSO’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 52 bin liralık destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ordu, Güncel, Haber
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