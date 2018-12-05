Ordu, 'Uluslararası Farmakoloji Sempozyumu'na Ev Sahibi Olacak

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:24



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:24

Türk Farmakoloji Derneği tarafından her iki yılda bir faklı bir ilde gerçekleştirilen Uluslararası Farmakoloji Kongresi, 14-16 Mart 2019 tarihlerinde Ordu'da yapılacak.1966 yılında kurulan ve kurucu üyeleri arasında Türk ilaç sanayinin önde gelen isimlerinin de bulunduğu Türk Farmakoloji Derneği, ilk olarak 1973'te başladığı ve iki yılda bir farklı bir ilde düzenlediği Uluslararası Farmakoloji Sempozyumu'nu önümüzdeki yıl Ordu'da gerçekleştirecek.Ordu Fikir Bandosu Sivil Toplum İnisiyatifinin de çözüm ortağı olarak yer alacağı sempozyumla ilgili açıklama yapan Volkan Atılgan, 2010 yılında başlayan Kurul Kalesi kazılarının, sempozyumun Ordu'da yapılmasını sağladığını belirtti. Kurul Kalesi'nin krallarından olan ve tarihteki ilk zehir bilimci yani toksikolog olarak bilinen VI. Mithridates'in, arkeoloji çevreleri kadar, ilaç bilimciler tarafından da önemli bir figür olduğunu kaydeden Atılgan, Avrupa Farmakoloji Dernekleri Federasyonu (EPHAR) üyesi de olan Türk Farmakoloji Derneğinin Ordu'da, söz konusu sempozyumu düzenleyecek olmasının, kongre turizmi açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan şehirdeki valilik ve belediyeler gibi kamu kurumlarının, sempozyuma olan desteklerinin önemli olduğunu kaydeden Atılgan, sempozyumla ilgili gelişmelerin gelecek günlerde kamuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi. - ORDU