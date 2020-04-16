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Ordu Üniversitesi 850 bin maske hedefiyle üretime başladı

Ordu Üniversitesinde 850 bin koruyucu maske hedefiyle üretime başlandı.

16.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:19
Ordu Üniversitesi 850 bin maske hedefiyle üretime başladı
Ordu Üniversitesinde 850 bin koruyucu maske hedefiyle üretime başlandı.
Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla, Fatsa Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Atölyesi'nde maske ile koruyucu başlık üretimine başlandığı belirtildi.
Fatsa Meslek Yüksekokulu, Fatsa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği kapsamında 850 bin koruyucu maske üretiminin hedeflendiği bildirilen açıklamada, üretimin öğretim elemanları ve belediye personelince yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ülkenin sürecin hassasiyetle yürütülmesi için kenetlendiğini belirtti.
Türk milletinin, birlik ve dayanışma ruhu içinde elde ettiği başarılara değinen Akdoğan, "Maske üretimi için gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bir araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin açık göstergesidir. Dolayısıyla bu süreçte gerek sağlık personeli gerekse vatandaşımızın korunması açısından üretilen maske ve koruyucu başlıkların her biri ayrı emeğe ve öneme sahip." ifadelerini kulladı.
Akdoğan, salgınla mücadelede maske temini sorunu yaşanmaması için özveriyle çalışmalarını sürdüren öğretim elemanları ve belediye personeline teşekkür etti.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da maske üretimiyle yoğun mesai harcayan tüm çalışanlarına, meslek yüksekokulu atölyesinin kapılarını kendilerine açarak her türlü desteği veren Rektör Akdoğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ordu, Güncel
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