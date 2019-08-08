Ordu Üniversitesi öğrenciler tarafından tercih ediliyor

Ordu
Üniversitesinin (ODÜ), yüzde 99 doluluk oranıyla Türkiye
'nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasında yer aldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, akademik ve fiziki gelişimiyle öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam eden üniversitenin, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bu yıl yüzde 99'luk kontenjan doluluk oranına ulaştığı belirtildi.
Üniversitenin, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi içerisinde 260'ı özel yetenek sınavı olmak üzere toplam 3 bin 895 kontenjanı bulunduğu aktarılan açıklamada, üniversiteye YKS sonucunda yerleşen 3 bin 673 öğrencinin yanı sıra özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacak bölümlerde başarılı olan 260 öğrencinin bu fakültelere kayıt yaptırmaya hak kazanması sonucunda söz konusu doluluk oranının yüzde 100 seviyelerini aşmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının (TÜMA) 2019 raporunun sonuçlarına göre, lisans öğrencilerinin devlet üniversitelerinin genel memnuniyet sıralamasında yerini her yıl yükselterek 123 devlet üniversitesi arasında 38'inci sıraya yükselen ODÜ'nün, YKS sonuçlarına göre de en çok tercih edilen üniversiteler arasındaki yerini korumaya devam ettiği vurgulandı.
2019 yılı YKS tercih sonuçlarına göre, fakültelere ve yüksek okula 43 lisans programı için açılan 2 bin 80 kişilik kontenjana 2 bin 61 öğrenci yerleştiği bildirilen açıklamada, Meslek Yüksekokullarındaki 42 ön lisans programı için açılan toplamda bin 805 kişilik kontenjana bin 872 öğrenci yerleşerek yüzde 100'ü aşan doluluk oranı elde edildiği belirtildi.