Haberler » Güncel » Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret - Haber

Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalanması sırasında bıçakladığı polis memurunu ziyaret etti.

05.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30Ordu Üniversitesi Rektörü Akdoğan'dan yaralı polise ziyaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalanması sırasında bıçakladığı polis memurunu ziyaret etti.
Prof. Dr. Akdoğan, polis memuru Zeki Çelik'in tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesine geldi.
Burada Çelik'i ziyaret eden Akdoğan, kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Öte yandan, Arduç'un bıçakla yaraladığı diğer polis memuru Haydar Değerli tedavisinin ardından taburcu edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, dün kendisini gözaltına alan güvenlik güçlerine direnmiş, bu sırada 2 polis memurunu bıçakla yaralamıştı.

Ceren Özdemir, Zeki Çelik, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31 Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber
18:31 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:30 Fikirtepe'de metrobüs kazası - Haber
18:30 Sosyal medyada terör propagandası yapan 3 kişi tutuklandı - Haber
18:23 DÜ'de tarihi bölgede erişilebilirlik paneli - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:34:18