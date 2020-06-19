ORDU Ünye'de sağanak

Ünye'de sağanakORDU'nun Ünye ilçesinde kısa süreliği etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

19.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:43
Ünye'de sağanak
ORDU'nun Ünye ilçesinde kısa süreliği etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ünye ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, menfezler taştı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri gün içerisinde Samsun, Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. ORDU Ünye’de sağanak

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Ordu, Ünye, Güncel, Haber

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