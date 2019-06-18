Ordu Valiliği, Ekrem İmamoğlu'nun VIP krizi ile ilgili iddialarına cevap verdi

Ordu Valiliğince 5 Haziran Çarşamba günü CHP İstanbulBüyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, "VIP salonu içerisine zorla giren vesalonu işgal ederek fiili durum yaratan Sayın Ekrem İmamoğlu veberaberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış, eylem ve hakaret içerensöylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyle tüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur." ifadesi kullanıldı.

"YASAL HAKLARI YOKTU"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İmamoğlu ve beraberindekilerin,Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüşyolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı VIP Salonu'nukullanmak istemeleri üzerine yaşanan olaylara, Valilikçe yayınlanan 6 ve 8Haziran tarihlerindeki basın duyuruları ile açıklık getirildiği ve yaşanansürecin tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşıldığı" belirtildi. Açıklamada, İmamoğlu ve beraberindekilerin, Ordu-Giresun HavalimanıVIP salonuna zorla girme ve salonu işgal etme neticesi yaşanan olaylarla ilgilison günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve dün akşam İsmail Küçükkayamoderatörlüğünde gerçekleştirilen "2019 Seçim Özel" programında İmamoğlu'nun,"Ordu Valisinin kendilerine tuzak kurduğu" şeklinde açıklamalarda bulunduğukaydedildi.

"NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA KONULMUŞTUR"

İmamoğlu'nun kendisine ve ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'a, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e ve CHP İlBaşkanı Yusuf Furtun'a rical listesinde bulunmadıklarından dolayı uçak yolculuğuiçin VIP salonunu kullanamayacaklarının, o gün görevli olan İl Emniyet MüdürYardımcıları G.B, şube müdürü H.A, Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. vehavalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde,heyet havalimanına gelmeden önce ve geldikleri esnada defaten söylenildiğivurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum o gün havalimanında görevli bulunan güvenlik amirleri vegörevlileri tarafından düzenlenen ve imza altına alınan tutanakla da sabittir.Devlet nezaketi ve terbiyesi içerisinde yapılan tüm bu ikaz ve uyarılara aldırışetmeyen ve havalimanının VIP salonuna gelerek burada görevli bulunan polismemurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve onları itmeksuretiyle VIP salonu içerisine zorla giren ve salonu işgal ederek fiili durumyaratan Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin, yakışıksız tavır, davranış,eylem ve hakaret içerensöylemleri, ulusal kanallarımızda yayınlanmak suretiyletüm Türkiye kamuoyunun önüne net bir şekilde koyulmuştur.

Durum böyle olduğu halde gerçeği saptırmak, yapılan çirkin davranış vesöylemlere kılıf uydurmak, olayı örtbas etmek ve hedef saptırmak maksadıyla SayınEkrem İmamoğlu tarafından dile getirilen 'Ordu Valisi bize tuzak kurdu.' ifadesigerçeği yansıtmamakta olup devletin ve valisinin hiçbir vatandaşına tuzakkuramayacağını, kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi birdavranış veya eylemin söz konusu olamayacağını, devletin bu tür davranışlaratevessül etmesine de ihtiyacı olamayacağı hususu kamuoyunun bilgisine vetakdirlerine saygıyla sunulur."