08.06.2019 11:08
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Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için suç duyurusu

Ordu Valiliği

Ordu Valiliği, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Ordu Valiliği, Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu- Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi.
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Kaynak: Euronews.com
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