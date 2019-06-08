Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu için suç duyurusu

Ordu Valiliği
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Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun, Ordu- Giresun
Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, CHP
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu ve beraberindekilerin, 5 Haziran Çarşamba
günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakları olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde arzu edilmeyen olayların cereyan ettiği belirtildi.
Kaynak: Euronews.com
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