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Ordu Valiliğinden bir hastada "koronavirüs şüphesi bulunduğu" iddialarına yanıt Açıklaması

Ordu'da dün tedavi altına alınan hastaya, yeni tip koronavirüs şüphesiyle yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

27.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:50Ordu Valiliğinden bir hastada
'da dün tedavi altına alınan hastaya, yeni tip koronavirüs şüphesiyle yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basın yayın organlarında yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran kişinin, kısa süre önce 'dan döndüğü için tedbir amaçlı tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, hastadan alınan numunenin mikrobiyoloji uzmanı tarafından Ulusal Viroloji Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat'ta Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu negatif çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Japonya, Ankara, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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