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Ordu Valisi'nden kayyum atanmasına destek

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına görevlendirme yapılmasını desteklediğini açıkladı.

19.08.2019 18:15 Ordu Valisi'nden kayyum atanmasına destek
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına görevlendirme yapılmasını desteklediğini açıkladı. Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi bölmek isteyen hiç kimsenin seçilmişlik zırhından faydalanamayacağını belirtti. Vali Yavuz, sosyal medya hesabında şu görüşlere yer verdi:
"Seçilmişlik, demokratik rejimlerde mutlak ve dokunulmaz değildir. Evrensel hukuk kurallarını hiçe sayan anayasal düzeni ortadan kaldırıp ülkeyi bölmek isteyen hiç kimse seçilmişlik zırhından faydalanamaz. Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılması bu açıdan yerindedir. Demokratik rejimlerde seçilmişlerin sandıkta hesap vereceği anlayışı suç işleme özgürlüğüne dönüştürülmez. Seçilmişlik, mutlak ve kutsal değildir. Kutsallığı kabul edildiğinde de demokrasiden ve hukuk devletinden bahsedilemez.Terörü destekleyenlerin görevden alınması isabetlidir."
(Metin Akyürek/İHA)

Diyarbakır, Mardin, Ordu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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