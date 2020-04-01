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Ordu Valisi'nden korona denetimi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirleri yerinde denetledi.

01.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:06
Ordu Valisi'nden korona denetimi
Ordu Valisi Seddar Yavuz, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Sokağa çıkarak caddeleri ve alınan tedbirleri denetleyen Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehirdeki sosyal hareketliliğin mutlaka azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Yavuz, "Yaptığımız tüm ikaz ve uyarılara, aldığımız tüm tedbirlere rağmen, maalesef vatandaşlarımızın sokağa çıkma konusunda yeterli hassasiyeti göstermediklerini gözlemliyoruz. Bizzat kendim sokağa çıkarak, bu gözlemi yapıyorum. PTT ve banka gibi vatandaşlarımızın işlerinin olduğu yerlerde sosyal mesafe kuralına uymalarını sağlamak için bariyerleme çalışması yaptık. Vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Sokağa çıkmak zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın da mutlaka sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz" dedi.

65 yaşlıya ceza verildi

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulandığını kaydeden Vali Yavuz, özellikle 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olana vatandaşlar için 22 Mart 2020 tarihinde getirilen sokağa çıkma yasağının, sıkı bir şekilde denetlendiğini vurguladı.

Vali Yavuz, "Güvenlik birimlerimizce yapılan kontrol ve denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan 2 bin 902'si ikaz edilerek evine gönderildi. Ancak, tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan 65 vatandaşa da idari işlem yapıldı. Diğer taraftan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olup, hizmetini karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımızın hizmetini yerine getirmek üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarımız büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini sürdürüyorlar. Uygulamanın başladığı 22 Mart 2020 tarihinden, 1 Nisan 2020 tarihine kadar 8 bin 788 vatandaşımızın isteği, talebi, hizmeti, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personellerimiz tarafından yerine getirildi" açıklamalarında bulundu. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Ordu, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ordu Valisi'nden korona denetimi - Haberler

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