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Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un dün 87 yaşında vefat eden kayınpederi Hüseyin Bulut'un cenazesi, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

11.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:28Ordu Valisi Seddar Yavuz'un kayınpederinin cenazesi Eskişehir'de toprağa verildi
Valisi Seddar Yavuz'un dün 87 yaşında vefat eden kayınpederi Hüseyin Bulut'un cenazesi, memleketi 'in ilçesinde toprağa verildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Bulut'un naaşı, Gümüşkonak köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Vali Yavuz ve yakınları ile Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Günyüzü Kaymakam Vekili Serdar Erdoğan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Ordu'nun Altınordu ilçesi Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile vatandaşlar katıldı.

Seddar Yavuz, Eskişehir, Günyüzü, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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