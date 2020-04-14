Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik

ORDU Valisi Seddar Yavuz, havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşların sokağa çıkıp gezdiğini belirterek, "İlimiz için risk geçmiş değil. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için kritik haftalar.

14.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:02
Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik

ORDU Valisi Seddar Yavuz, havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşların sokağa çıkıp gezdiğini belirterek, "İlimiz için risk geçmiş değil. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için kritik haftalar. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerekiyor" dedi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanamadığını denetlemek için ilçelerde habersiz incelemelerde bulunuyor. Fatsa ve Ünye ilçelerinde ziyarette bulunan Vali Yavuz, iki ilçenin yaya trafiğinin ve sosyal hareketliliği yoğun olduğu cadde ve sokakları gezdi, market ve iş yerlerine girerek, sosyal mesafe kuralı ile maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. Vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda da uyarılarda bulunan Vali Yavuz, ilçe kaymakamlarına talimat verdi.

'BİZİM İÇİN KRİTİK HAFTALAR'

Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından sokaklardaki sosyal hareketliliğin arttığına dikkat çekti. Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, dün Altınordu ilçemizde, bugün de Fatsa ve Ünye ilçelerimizde yapmış olduğum denetimlerde, maalesef sokaktaki sosyal hareketliliğin arttığını gözlemledim. Bu durum, Covid-19 salgınının yayılımını önleme çabalarımız açısından hiç de hoş bir görüntü oluşturmamaktadır. Sokaklardaki sosyal hareketliliğin artması, bulaşıyı artıracaktır. Bu zamana kadar verdiğimiz mücadeleye sekte vuracaktır. İlimiz için risk geçmiş değil. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için kritik haftalar. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerekiyor. Evlerimizde izole bir şekilde bir müddet daha sabırla beklememiz gerekiyor. Ama görüyoruz ki havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız sokağa çıkıyorlar, geziyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Ayrıca, alınan koronavirüs tedbirlerine herkesin harfiyen uyması gerekir. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulamaktan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mutlak süratle alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz."

'VATANDAŞLARIMIZ ZARURİ İHTİYAÇLARINI KARŞILASIN'

Bu hafta sonu uygulanacak olan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili de vatandaşları uyaran Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten, 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlarımızın şimdiden zaruri ihtiyaçlarını karşılamalarını ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerinde rahatça bir vakit geçirmelerini istiyoruz. Alınan tüm tedbirler, vatandaşlarımızın ve toplumumuzun sağlığı içindir. Bu konuda herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Fatsa, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Haberler ›› Güncel ››Ordu Valisi Yavuz: Bu hafta ve önümüzdeki hafta kritik - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Korona virüs nedeniyle 107 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 20:10: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür." - Haber 20:10: Bakan Koca: "Bugün itibarıyla toplam test sayısı 443 bin 626'ya, toplam vaka sayısı 65 bin 111'e... - Haber 20:10: Tatvan Belediyesi vektörle mücadele çalışması başlattı - Haber 20:08: Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 62, vefat sayısı 107 oldu, toplam vefat sayısı 1403'e... - Haber 20:06: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler