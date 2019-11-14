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Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kaymakamlarla aylık toplantıda bir araya geldi.

14.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:58Ordu Valisi Yavuz kaymakamlarla bir araya geldi
Valisi Seddar Yavuz, kaymakamlarla aylık toplantıda bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve projelerinin değerlendirildiği aylık Kaymakamlar Toplantısı, Vali Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.
Yavuz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, kış aylarının gelmesiyle yardıma muhtaç ailelere yapılan sosyal yardımların önem kazandığını belirterek, bu konuda hassas olunmasını istedi.
Ülke genelinde bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınarak çeşitli operasyonlar yapıldığını aktaran Yavuz, "Terör örgütünün özellikle kışa yönelik faaliyetlerine ilişkin olarak da yoğun şekilde bölgede koordineli bir çalışma yürütülüyor. Eş zamanlı operasyonları halen Giresun'la işbirliği içerisinde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Yavuz, kaymakamlardan, Valiliğin yürüttüğü "Gönülden Gönüle Projesi" olmak üzere sosyal projelere sahip çıkmaları ve gereken önemi vermelerini istedi.
Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesine de değinen Yavuz, "ÖNEM projesi ile ilgili olarak şu anda hami sayılarında da ciddi bir değişiklik var. Bazı ilçelerimizde çok daha fazla hami varken diğer ilçelerde biraz daha düşük. Özellikle toplumun her kesiminden insanların gençler ile buluşmasını sağlayabilirsek çok daha iyi olur. Dolayısıyla lütfen bu konudaki gayretlerinizi biraz daha artırın." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmanın ardından kaymakamlar, ilçelerinde yaşanan sorunlar ile ihtiyaçları ve kamu yatırımlarının son durumları hakkında bilgi verdi.

Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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