Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu Valisi Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan engelli öğrencinin yün ip isteğini yerine...

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.

30.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:52
Ordu Valisi Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan engelli öğrencinin yün ip isteğini yerine...
Ordu Valisi Seddar Yavuz, kendisine sosyal medya aracılığıyla ulaşan ve yün ip isteğinde bulunan engelli bir öğrencinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla yerine getirdi.
Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'nde yaşayan Kübra Çelebi , sosyal medyadan Vali Yavuz'un hesabına, "Vali amca sizden bir ricam var. Okula gidemediğim için canım çok sıkılıyor. El işi yapıyorum ama ipim bitti. Annem de dışarı çıkarmıyor. Siz bana yün ip alıp gönderir misiniz?" şeklinde mesaj yazdı.
Mesajı gören Yavuz, engelli öğrencinin yün ip isteğini hemen yerine getirerek, Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri aracılığıyla engelli öğrencinin yün ipinin evinde kendisine teslim edilmesini sağladı.
Vefa Sosyal Destek Grupları, 6 bin 54 vatandaşın yardımına koştu
Öte yandan Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ikametlerinden kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın hizmetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan ve 22 Mart'ta çalışmalarına başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları'nın şimdiye 6 bin 54 vatandaşın talebini ve ihtiyacını yerine getirdiği ifade edilerek, şöyle denildi:
"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız tarafından Vefa Sosyal Destek Grupları'nın faaliyete ve çalışmalarına başladığı günden bu yana 112 çağrı merkezine bin 658, 155 polis çağrı merkezine 2 bin 47, 156 jandarma çağrı merkezine 849, Kaymakamlıkların oluşturduğu merkezlere bin 822 olmak üzere toplam 6 bin 376 talep ve istek başvurusu yapıldı. Yapılan 6 bin 376 başvurudan, 6 bin 54'ü Vefa Sosyal Destek Gruplarımızda görev alan emniyet, jandarma, sağlık, öğretmen, din görevlileri, belediye personelleri, Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri tarafından yerine getirildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Çelebi, Ordu, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ordu Valisi Yavuz, sosyal medyadan kendisine ulaşan engelli öğrencinin yün ip isteğini yerine... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Balıkesir'in belediye başkanları, Bakan Kurum'la telekonferans görüşmesi yaptı - Haber 18:32: TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu: "Üretimi tamamen durduruyoruz" - Haber 18:31: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve kaptan Emre Belözoğlu'ndan destek çağrısı (2) - Haber 18:31: Başkan Şahin GASMEK'te maske dikti - Haber 18:30: TTK'da üretim durduruldu - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber