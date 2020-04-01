Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı

ORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri, sokakta denetledi.

01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:45
Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı

ORDU Valisi Seddar Yavuz, koronavirüs salgını nedeniyle kentte alınan tedbirleri, sokakta denetledi. Vali Yavuz, denetim sırasında uyguladığı 'sosyal mesafe' kuralına herkesin dikkat etmesini istedi.

Vali Seddar Yavuz, sokaktaki sosyal hareketliliği azaltmak için Altınordu ilçesinin en işlek ve kalabalık yeri olan Süleyman Felek Caddesi üzerinde denetim yaptı. Kentte, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirleri inceleyen Vali Yavuz, vatandaşlar ve görevlilerden 'sosyal mesafe' kuralına uymalarını istedi. Vali Yavuz'un sokakta sosyal mesafe kuralına uyarak yürüdüğü görüldü.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Altınordu, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ordu Valisi Yavuz, 'sosyal mesafe' denetimini kendisi yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
ABD, İdlib için destek şartını S-400’lere bağladı Haberler
ABD, İdlib için destek şartını S-400'lere bağladı
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi

Son Dakika Güncel Haberleri

19:08: Biga Halk Eğitim Merkezinde tıbbi maske ve tek kullanımlık koruyucu kıyafet üretiliyor - Haber 19:08: Muş'ta bir köy karantinaya alındı - Haber 19:08: Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan... - Haber 19:07: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 19:07: Tokat'ta polisten vatandaşa sosyal mesafe uyarısı - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:54: Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber