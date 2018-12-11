Ordu Valisi Yavuz'un Anne Acısı

Ordu
Valisi Seddar Yavuz'un annesi Hafize Yavuz, 87 yaşında vefat etti.
Merhume Hafize Yavuz'un cenazesi Eskişehir
'in Günyüzü
ilçesine bağlı Gümüşkonak
Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler
, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici
, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız
ve Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, askeri ve mülki erkan, Ordu'da görev yapan daire müdürleri katıldı. - ORDU
11 Aralık 2018 Salı 16:58