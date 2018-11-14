Ordu ve Giresun'da Kar

Ordu
ile Giresun
'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde dün başlayan ve bugün de süren kardan dolayı, bazı yaylalar beyaza büründü.
Herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, belediye ekipleri hazır bekletiliyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün itibarıyla kar yağışının yüksek kesimlerde başladığını söyledi.
Şu an için olumsuz bir durum olmadığını aktaran Tekintaş, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerimiz her zaman hazır durumda. Hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimize bağlı ekiplerimiz 24 saat esaslı hazır." dedi.
Tekintaş, sürücülerin de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.
Giresun
Giresun'un yüksek kesimleri ve yaylalarda da kar etkili oluyor.
Giresun- Sivas
kara yolu üzerinde bulunan 2200 rakımlı Eğribel geçidinde hafif kar yağışı olduğu ve ulaşımda sıkıntının yaşanmadığı öğrenildi.
Karayolları ekipleri, hava şartlarında olumsuzluk ihtimaline karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Engin Tekintaş,Giresun,Ordu,Kar
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:14