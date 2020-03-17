Ordu ve Giresun'da kar etkili oldu
Giresun ve Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
17.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:44
Giresun ve Ordu 'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde 20, Alucra'da 1, Bulancak 'ta 16, Çanakçı'da 3, Dereli'de 28, Espiye'de 7, Güce'de 4, Keşap'ta 2, Piraziz'de 15 ve Yağlıdere 'de 2 olmak üzere 98 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Ordu
Ordu Valiliğinin yazılı açıklamasında, kentin iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden olduğu ifade edildi.
Kar kalınlığının bazı ilçelerde 40 santimetreyi bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kar yağışı nedeniyle il genelindeki 773 mahalle yolunun 155'i kapandı. Ulaşıma kapanan 155 mahalle yolunun 61'i bugün saat 09.30 itibarıyla açılmış olup kalan 94 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesiyle sürdürülmektedir."
Açıklamada, kara yolları ağında ulaşıma kapalı yol bulunmadığına işaret edildi.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde 64 mahallede enerji kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ilçelerinde birer mahallede meydana gelen arıza nedeniyle haberleşme sağlanamadığı kaydedildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde 20, Alucra'da 1, Bulancak 'ta 16, Çanakçı'da 3, Dereli'de 28, Espiye'de 7, Güce'de 4, Keşap'ta 2, Piraziz'de 15 ve Yağlıdere 'de 2 olmak üzere 98 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Ordu
Ordu Valiliğinin yazılı açıklamasında, kentin iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının, ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden olduğu ifade edildi.
Kar kalınlığının bazı ilçelerde 40 santimetreyi bulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kar yağışı nedeniyle il genelindeki 773 mahalle yolunun 155'i kapandı. Ulaşıma kapanan 155 mahalle yolunun 61'i bugün saat 09.30 itibarıyla açılmış olup kalan 94 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesiyle sürdürülmektedir."
Açıklamada, kara yolları ağında ulaşıma kapalı yol bulunmadığına işaret edildi.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde 64 mahallede enerji kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ilçelerinde birer mahallede meydana gelen arıza nedeniyle haberleşme sağlanamadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Manşet
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