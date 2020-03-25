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Ordu ve Giresun'da koronavirüsle mücadele çalışmaları

Ordu ve Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

25.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:10
Ordu ve Giresun'da koronavirüsle mücadele çalışmaları
Ordu ve Giresun 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren etkili çalışma yürüttüklerini belirtti.
Bazı vatandaşların, kullandıkları maske ve eldivenleri gelişi güzel sokağa attığına değinen Güler, "Bu hem bizler hem de çevremiz için büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kullandıkları eldiven ve maskeleri sokağa atmamalarıdır. Mümkün olduğunca çöp kutularına atmaları bizler ve doğamız için önemlidir." ifadesini kullandı.
Güler, ekiplerin şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"47 personel ile başladığımız çalışmalarımıza ek olarak 2'şer mini süpürge aracı, büyük süpürge aracı, arazöz yıkama aracı, çöp taksi, birer vakumlu elektrikli süpürge ve elektrikli yıkama aracı ekledik. İnanıyorum ki bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız. Tüm hemşehrilerimizin yapılan uyarıları dikkate almalarını ve evlerinde kalmalarını önemle rica ediyorum."
Öte yandan, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde alınan kararlar sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin, 19 ilçede vatandaşlara koronavirüse karşı bilgilendirici el broşürleri dağıttığı bildirildi.
Sokak sokak gezen ekiplerin, vatandaşların evde kalmaları konusunda uyarıcı anons yaptığı, risk grubunu oluşturan vatandaşları da tespit eden ekiplerin, onlara evlerine kadar eşlik ettiği kaydedildi.
Giresun
Giresun Belediyesi ekiplerince şehir genelinde açık ve kapalı alanlarda düzenli periyotlarla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele için oluşturulan ekipler, sanayi sitesi, toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklar, akaryakıt istasyonları, meydanlar, parklar, otobüs durakları, çocuk oyun alanları, kurum kuruluşlar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışma yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Giresun, Ordu, Güncel

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