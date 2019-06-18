18.06.2019 11:50
Haberler»Güncel » Haber

Ordu ve Giresun'da sağanak etkili oldu, dereler taştı (2)

Ordu ve Giresun

GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTIGiresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sel suları altında kalanlar, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte su tahliyesinde bulunuyor.

GİRESUN'DA EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Giresun'da bu sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerleri sel suları altında kalanlar, Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte su tahliyesinde bulunuyor.
Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar meydana gelirken bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.
Teyyaredüzü Mahallesi'nde yaşayan Barış Yılmaz, "Sürekli su baskını oluyor. Karayolları, deniz giderini kapattı. Buradaki insanlar mağdur. Bu sorunun giderilmesi için başvurularımızdan sonuç alamadık. Bu gider, bu menfez açılmadıktan sonra bu sorun çözülmez" dedi.


Kaynak: DHA
Giresun, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:59 Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş
12:59 Kızılırmak'ta dev yayın balığı yakaladılar
12:59 Mehteran Bölüğü Dolmabahçe Sarayı'nda konser verdi
12:59 Çavuşoğlu -Somali Eski Cumhurbaşkanı Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ile görüştü
12:59 Bitlis'te etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu' kategoride aranıyormuş
12:59 JAK timinden Fethiye'de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
12:58 Dolmabahçe Sarayı'nda mehter konserine turistlerden yoğun ilgi