Ordu ve Giresun'da Şiddetli Rüzgar

Ordu
ve Giresun
'un bazı ilçelerinde şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Ordu'nun Altınordu
ilçesinde etkili rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, çatı malzemeleri ise yola savruldu.
Karacaömer Mahallesi'nde bulunduğu yerden sökülen ağacın yola devrilmesi sonucu aksayan ulaşım, ağacın yoldan kaldırılması sonrası normale döndü. Aynı mevkide bir evin elektrik hattı da rüzgar sonrası zarar gördü.
Evin sahibi Murat Efendioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devrilen ağacı kestiklerini ve kepçe yardımıyla da yolun açıldığını söyledi.
Herhangi bir zayiat olmadığını ancak bir evin elektrik kablosunun koptuğunu dile getiren Efendioğlu, rüzgarın çok kuvvetli olduğunu ve böylesini görmediğini ifade etti. Yeni Mahalle
'de yola savrulan çatı malzemeleri yoldan kaldırıldı. Ünye
ilçesinde ise bir binanın pencere camları kırılarak yere düştü, bir apartmanın da çatı katındaki malzemeler yola savruldu. Kaledere
Mahallesi Hanboğazı mevkisinde bulunan binanın pencere camları rüzgarın etkisiyle kırıldı. Yola düşen camlar ise belediye ekiplerince temizlendi.
Esnaf Yaşar Yılmaz
, şiddetli rüzgarla cam kırılma sesi duyduklarını ve dışarı çıktıklarını belirtti.
Binadan düşen camların kaldırıma çarparak dağıldığını anlatan Yılmaz, "Allah'tan orada kimse yoktu. Sonra da polise haber vererek bina etrafını yaya ve taşıt geçişine kapattırdık. Yukarıdan sadece cam değil, anten ve çatı izolasyon malzemeleri de uçtu." dedi.
İlçenin Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta Adnan Helvacıoğlu'na ait iki katlı bir binanın çatısında bulunan tuğlalar yola uçtu. Belediye ekipleri yola düşen malzemeleri kaldırdı.
Aynı mahallede bazı elektrik telleri koparken, ekipler olay yerine gelerek elektrik tellerine müdahale etti. Fatsa
ve Gülyalı
ilçelerinde de çatı uçması ve ağaç devrilmesi yaşandığı öğrenildi.
Giresun
Giresun Piraziz
ilçesinde ise şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan uçan ağaç ve çinko parçaları etrafa savruldu.
İl merkezinde ise Aksu
Mahallesi'ndeki Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi karşısında yer alan bir bahçedeki ağaç rüzgarın etkisiyle devrilerek elektrik tellerine takıldı.
Ağaç elektrik tellerinden Giresun Belediyesi İtfaiye
ekipleri ve Çoruh AKSA Elektrik ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı.
11 Aralık 2018 Salı 17:34