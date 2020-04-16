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Ordu'ya 120 bin kitaplık kütüphane müjdesi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulacak 120 bin kitaplık kütüphanede, öğrencilere çay, kahve, simit, kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak.

16.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:51
Ordu'ya 120 bin kitaplık kütüphane müjdesi
Ordu 'nun Altınordu ilçesinde kurulacak 120 bin kitaplık kütüphanede, öğrencilere çay, kahve, simit, kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde 5 bin metrekare alanda uygulanacak New Mekan Projesi'nin, 2 katlı 3 bin metrekare kapalı alandan oluşacağını belirtti.
Açık bölümlerde ise vatandaşlara millet bahçesinin butik örneğini göstereceklerini, peyzaj uygulamalarının yapılacağı açık alanlarda oturma ve araç park yerleri oluşturulacağını vurgulayan Güler, modern mimarinin örneği olacak binanın, Selçuklu mimarisinin de izlerini taşıyacağına işaret etti.
Güler, binanın kafeterya ve kütüphane bölümü şeklinde ikiye ayrılacağını kaydederek şöyle devam etti:
"Zemin kattaki kafeterya bölümümüzde dünya mutfağının servis edilebileceği ana mutfak, soğuk hava depoları, personel için giyinme, yemek ve dinlenme alanları oluşturulacak. Ayrıca yine zemin katta yardımcı mutfak, çay, kahve stantları, kulis, çocuk oyun alanı, tuvalet, bebek bakım odası, üst katta ise yine bay-bayan tuvaletleri ile abdest bölümü ve mescit yer alacak. Aynı kattaki sergi salonumuz ve kütüphane bölümümüzde toplu çalışma alanları, bireysel kitap okuma alanları, şömineli alanlar, localı alanlar, grup çalışma alanları oluşturulacak."
Güler, 120 bin kitaplık kütüphanesiyle 7/24 açık olacak ve öğrenciler için ücretsiz çay, kahve, simit, kek ve çorba uygulamasının yer alacağı binanın inşasına gelecek günlerde başlanacağını belirterek "746 kişilik oturma alanına sahip projemiz ilimize yeni bir bakış açısı kazandıracak. Raflarda bulunanlar ve dijital olarak okunma imkanı sunulan binlerce kitap, ufkumuzu genişletecek. Ordu'muza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Altınordu, Selçuklu, Ordu, Güncel
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