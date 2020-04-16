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Ordu'ya 5 milyon liralık KIRDES desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES) kapsamında Ordu'ya gönderilen 5 milyon lira ödenek ile kırsal kesimde ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetleri yapılıyor.

16.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:05
Ordu'ya 5 milyon liralık KIRDES desteği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından Kırsal Altyapı Destekleme Projesi (KIRDES) kapsamında Ordu 'ya gönderilen 5 milyon lira ödenek ile kırsal kesimde ihtiyaç duyulan acil altyapı hizmetleri yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın KIRDES Projesi çerçevesinde Ordu'da yürütülen çalışmalar ve yapılan hizmetlerle ilgili açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, gönderilen ödenekle Ordu'nun 19 ilçesinde bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol, beton yol ve diğer acil altyapı hizmetlerinin yapılmakta olduğunu söyledi.

Yapılan altyapı hizmetlerinin kırsalda tespit edilen ihtiyaçlara göre belirlendiğini ifade eden Vali Yavuz, "İçişleri Bakanlığımız, Kırsal Altyapı Destekleme Projesi dahilinde ilimizin acil altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 5 Milyon TL ödeneği ilimize tahsis etti. Bu ödenekle 19 ilçe genelinde 4,5 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yol, 17,2 km beton yol yapımı programlandı. Yapımı programlanan yolların bir kısmı belediyelerce, bir kısmı da YİKOB başkanlığımızca ihale edilmek suretiyle yapımına başlandı. Beton yollarımızın bir kısmının yapımı tamamlandı. Bir kısmının yapımı devam ediyor. Bir kısmı ise ihale aşamasındadır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KIRDES Projesi kapsamında ilimize 5 milyon lira ödenek tahsisinde bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, tüm Ordulular adına teşekkür ediyorum. Bu hizmetler ilimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel
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