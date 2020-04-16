Ordu'ya bahar ayında kar yağdı

ORDU'nun Mesudiye ve Kabadüz ilçelerine Nisan ayında kar yağdı, iki ilçe beyaza büründü. Ordu 'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinde bu sabah başlayan kar yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Geçen hafta etkili olan güneşli havanın tadını çıkarmak için yaylara çıkan vatandaşlar da kar yağışıyla birlikte sürpriz yaşadı. Nisan ayında kar yağışının tadını çıkaranlar, çektikleri video ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: DHA