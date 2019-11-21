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Ordu'ya Şehir Hastanesi Müjdesi

Ordu yıllardır hasretle beklediği Şehir Hastanesine nihayet kavuşuyor.

21.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:00Ordu'ya Şehir Hastanesi Müjdesi
yıllardır hasretle beklediği Şehir Hastanesine nihayet kavuşuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, 900 yataklı Şehir Hastanesinin proje ihalesine çıkıldığını ve en kısa sürede temelinin atılarak inşaatına başlanacağını açıkladı.

Başkan Güler, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile bir araya geldi. Başkan Güler, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sağlık Bakanımızla proje ihalesine çıkılan Şehir Hastanemizi görüştük. Cumhurbaşkanımız proje ile çok yakından ilgileniyor. İlimizin çok büyük ihtiyacını kökten çözmek için Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın Sağlık Bakanımıza gösterdikleri candan destekleri ve gönül dolusu yardımları için Ordu halkı adına çok teşekkür ediyorum. Proje ihalesine çıkılan Ordu Şehir Hastanemiz Ordu'muza, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olsun" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, fahrettin koca, Ankara, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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