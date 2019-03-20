20 Mart 2019, 21:37
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Ordu'ya Şehit Acısı Düştü -aktuel

Ordu'ya şehit acısı düştü (2)ŞEHİT DAMCI, TÖRENLE UĞURLANDIŞırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda EYP patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Ordu'ya şehit acısı düştü (2)

ŞEHİT DAMCI, TÖRENLE UĞURLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda EYP patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşı uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi. Burada törenle karşılanan Damcı için, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ulu Camii'nde de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, protokol, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan şehit Damcı'nın cenazeye katılan babası Bahittin ve annesi Emine Damcı taziyeleri kabul etti. Törende şehidin annesi Emine Damcı, gözyaşlarına hakim olamazken, baba Bahittin Damcı ise metanetini korudu. Şehit Damcı'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ordu Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Jandarma, Giresun, Ordu, Güncel
Kaynak: DHA