ORDU Yarım asırlık kilim dokuma tezgahında son ilmekleri atıyor

Yarım asırlık kilim dokuma tezgahında son ilmekleri atıyorORDU'nun Perşembe ilçesinde, 43 yıldır kilim dokuyan Ahmet Gebeş (58), 55 yıllık emektar halı dokuma tezgahında artık son ilmekleri atıyor.

28.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:26
Yarım asırlık kilim dokuma tezgahında son ilmekleri atıyor
ORDU'nun Perşembe ilçesinde, 43 yıldır kilim dokuyan Ahmet Gebeş (58), 55 yıllık emektar halı dokuma tezgahında artık son ilmekleri atıyor. Gebeş, kilime olan ilginin azalmasıyla baba yadigarı mesleğine veda etmeye hazırlanıyor.
Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gebeş, babası ve ağabeyinden kilim dokuma mesleğini öğrenip, 1977 yılında başına geçtiği tezgahta, kilim dokuyor. İlçesinin ilk, ailesinin de son kilim dokumacılarından olan Gebeş, teknolojinin gelişmesi ve kilime ilginin azalmasıyla baba mesleğine veda etmeye hazırlanıyor.
'20 SENE ÖNCE İLGİ ÇOKTU'
Kilim dokuma mesleğinin artık son demlerini yaşadığını söyleyen Ahmet Gebeş, "Eskiden mahallemizde kilim dokuma yapan iki kişi vardı, onlar da işi bıraktı ve sadece ben kaldım. Bizim de artık son zamanlarımız yaklaştı. Bu tezgahı babam, 1965 yılında yapmış. El emeği kilimlere 20 sene önce ilgi çoktu, yaz kış demeden tezgahın başında çalışıyordum. Artık ilgi yok, şu an dokuduğum kilim de son kilimimdir. Kilimler eskiden balkonlara ve salonlara serilirdi, düğün yükü kilimlere sarılırdı, cenazelere gelenler kilimin üzerinde otururdu" dedi.
El emeği kilimin müşterilere pahalı geldiğini söyleyen Gebeş, "Bu nedenle eskisi kadar satılmıyor. Makineler seri üretim yaptığı için ortaya çıkan halı daha ucuz oluyor, vatandaşlarımız da o halıları alıyor. Ancak o halıların kalitesi, tezgahta dokunan kilimin yerini asla tutamaz" diye konuştu. ORDU Yarım asırlık kilim dokuma tezgahında son ilmekleri atıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Perşembe, Tepecik, Güncel, Haber

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