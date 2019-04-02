Ordu Yaya Geçidinde Araç Çarpan Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı Fadime Ataman (55) yaşamını yitirdi, torunu Selim Ataman (5) ağır yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Fatma B. yönetimindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ataman ve torunu Selim Ataman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Selim Ataman'ın tedavisi sürüyor. Olaydan sonra sürücü Fatma B., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası Selim Ataman'ın elinden düşen topu olay yerinde kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.