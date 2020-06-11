ORDU Yaylada, beton evlere izin yok

Yaylada, beton evlere izin yokORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor.

11.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:29
Yaylada, beton evlere izin yok
ORDU'nun Mesudiye ilçesindeki Beyağaç Yaylası, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Betonlaşmaya izin verilmeyen yaylada, yeni ev yapmak isteyenler de, bahçesine fidan dikmek şartıyla yeni ev yapabiliyor.
Karadeniz yaylalarında betonlaşma tartışılırken, Ordu'nun deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Mesudiye ilçesi Beyağaç Yaylası'nda, 200 yıl önce inşa edilen ve günümüzde korunan taş ve ağaç ev mimarisiyle dikkat çekiyor. Yaylada betonlaşmaya izin verilmezken, yeni ev yapanlara ise bahçesine fidan dikmek şartı getiriliyor. Kaçak yapılan bina ve eklentilerinin yıkıldığı yaylada; asırlık taş ve ağaçtan yapılan evler de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
'NESİLDEN NESİLE KORUYORUZ'
Beyağaç Mahallesi Muhtarı Yüksel Sarı, Zile yaylasında otantik mimariyi yıllardır nesilden nesile koruduklarını belirterek, "Dedelerimizden kalma yayladaki doğal güzelliği bozmamak için taş ve ahşap bina kullanıyoruz. Beton kesinlikle yasak. Yeni ev yapacaklar ve onaracaklar ise evlerinin bahçesine 10'ar adet fidan dikecekler. Böyle bir kararımız var. Yaylalarımızdaki bu güzelliği korumak için eski geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bu kararı bizden önceki dedelerimiz almış. Bu doğallığı bozmamak için hepimiz özen gösteriyoruz. Asırlar öncesinde olduğu gibi ev yapmak isteyen altı ahır, üstü ağaçtan tek kat olmak şartıyla taş ve ağaç malzemeyle ev yapabiliyor. Bunun dışında beton dökmek kesinlikle yasak" dedi.
Hami Bozyurt, "Eskiden beri, yaylanın kuruluşundan beri değişen bir şey yok. Yeni ev yapmamak için özen gösteriyoruz. Yeni ev yapanda ahşap yapıyor. Obamızda hayvanlarımız için birde gölet var. Burası Ordu'nun en güzel yaylalarından, gören hayran kalıyor. Bizde bu doğal güzelliği korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Zile yaylasında eski evi olan Sultan Cabbar ise, "Yaylada taş ve ağaçtan evler var. Doğal güzelliğinin bozulmaması için herkes çalışıyor. Burada benim eski evim var, tuğla örüp yapabilirim. Ama yapmıyorum, sadece tahtayla üzerini onaracağım" şeklinde konuştu. ORDU Yaylada, beton evlere izin yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Mesudiye, Beyağaç, Ordu, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı Haber
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cemal Can ve Ardahan’ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı’yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Haberler››Güncel››ORDU Yaylada, beton evlere izin yok - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:41: Vali Çağatay'dan Tunceli Valisi olarak atanan Kaymakam Özkan'a ziyaret - Haber 09:41: PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı - Haber 09:39: Egeli Akademisyenlerin Projeleri, AB Tarafından Desteklenecek - Haber 09:39: Adana'da Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon - Haber 09:39: Meles ve Arap derelerinde temizlik harekâtı sürüyor - Haber 09:10: Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü - Haberler 09:03: Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 1274 kişi öldü - Haber 08:55: Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi - Haber 08:44: Ali Sunal, izin almadan babası adına hatıra para basan kişilerden şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber