Ordudaki Fetö'cü Albayların Mahrem İmamı Doktor ile Emniyetin Mahrem Abisi Eski Öğretmen Yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) bünyesinde albay rütbesindeki FETÖ/PDY üyelerinin mahrem imamlığını yapan doktor ile, emniyet yapılanmasının mahrem abi konumundaki firari eski öğretmen yakalandı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleriyle Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albay rütbesindekilere mahrem imamlık yaptığı iddia edilen ve hala aktif olarak görev yapan Doktor H.Y. ile, 2015 yılından sonra Trabzon'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında mahrem abi konumunda olduğu iddiasıyla firari olarak aranan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen A.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgu ve işlemlerinin TEM ve KOM Şube ekiplerince emniyette sürdüğü bildirildi. - TRABZON
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:36