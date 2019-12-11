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Ördükleri demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde dere ıslah çalışması kapsamında duvar ören işçiler, devrilen demirlerin altında kaldı.

11.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:45Ördükleri demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı

BARTIN'ın beldesinde dere ıslah çalışması kapsamında duvar ören işçiler, devrilen demirlerin altında kaldı. Demirlerin altından çıkarılan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kozcağız Beldesi'nde meydana geldi. Kozcağız çayındaki ıslah çalışmaları kapsamında çayın yatağına duvar yapılırken, işçiler demirleri ördü. Örülen demirlerin devrilmesi sonucu Musa Kapucu, Güngör Yılmaz ve Kerim Turgut demirlerin altında kaldı. Diğer işçilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Demirlerin vinçle kaldırılmasıyla işçiler demirlerin altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Güngör Yılmaz'ın bacağının kırıldığı, üçünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kozcağız Beldesi, Kozcağız, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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