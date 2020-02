Ördükleri oyalı yazmaları elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklar

Ördükleri oyalı yazmaları Elazığlı depremzede annelere ulaştıracaklarHATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Şehit Muhammed Said Çelik ilkokulu öğretmen ve velilerinin Elazığlı anneler için başlattığı 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesi ile hazırlanan oyalı yazmalar depremzede annelere ulaştırılacak.Reyhanlı'da Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu müdürü Gökmen Çiçek ve öğretmenlerin ev sahipliğinde tüm Hatay'ın ilçelerindeki ilkokulların da katılımı ile başlatılan 'gönülden gönüle oya köprüsü' projesinde öğretmenler ve veliler tarafından yüzlerce oyalı yazma hazırlandı.Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte hazırlanan oyalı yazmalar katılımcılara tanıtıldı.DEPREMZEDE ANNEDEN ETKİLENMİŞLERProjede görev alan okul öğretmenlerinden Duygu Tokdemir, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılan annenin, ekiplere yazmasının başında olup olmadığını sormasından etkilendiklerini, projeyi de bu olaydan sonra harekete geçirdiklerini söyledi. Öğretmen Tokdemir, 'O annemizin, içerisinde bulunduğu o anda yazmasını istemesi bizleri çok duygulandırdı, insanlık adına harekete geçirdi. Bizde öğretmen ve velilerimizle projemizi başlattık. 3/A sınıfı annelerimizle birlikte el emeği göz nuru hazırladığımız oyalı yazmalarımızı Elazığ depremindeki annelerimize ulaştırarak onların acılarını paylaşacağız ve bir nebze de olsa yaralarına merhem olacağız' dedi.