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Ordulu Futbolcular'dan Amatör Spor Kulübüne Destek

Ordu Mesudiyeli olan Milli Futbolcu Emre Çolak ve yine Mesudiyeli Hatayspor'un başarılı Stoperi Gökhan Sadi Karaduman İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından İstanbul Mesudiyespor'a maddi manevi destek olacaklarını açıkladılar.

28.08.2019 13:32 Ordulu Futbolcular'dan Amatör Spor Kulübüne Destek

İstanbul'da yaşayan Mesudiyeliler tarafından kurulan hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Amatörünün iddialı ekiplerinden İstanbul Mesudiyespor'a Mesudiyeliler sahip çıkıyor.

İstanbul Mesudiye Spor Basın Sözcüsü Onur Okutan" Mesudiyeli Hemşehrilerimizden takımımıza destek gelmeye devam ediyor Mesudiyemizin gururu Emre Çolak ve Sadi Karaduman'da bizleri kırmayarak takımımızamaddi manevi destekverdiler, teşekkür ediyor başarılar diliyoruz, hem Emre Çolak hemde Sadi Karaduman kardeşimize başarılı bir sezon diliyoruz."dedi


Emre Çolak, İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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